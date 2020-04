Mondiali Italia ’90, l’arbitro di Germania-Argentina: “Maradona è una persona sgradevole, una delle peggiori che ho mai incontrato”

Edgardo Codesal, arbitro della finale Germania dell’Ovest-Argentina dei Mondiali del 1990, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, in cui ha raccontato alcuni aneddoti su Diego Armando Maradona:

“Avrei dovuto cacciare Maradona prima della finale dei Mondiali, quando ha insultato tutto lo stadio durante gli inni nazionali. Avrei dovuto espellerlo prima del fischio d’inizio. Dispiaceva anche a me che fischiassero l’inno argentino, io gli dicevo di stare calmo dato che è il calciatore migliore al mondo e doveva solo pensare a giocare. In campo gli ho visto fare cose fuori dal normale, stratosferiche. Contro la Russia nonostante non stesse al meglio entrò e decise la partita. Come calciatore è stato il più forte che ho visto in vita mia, come persona però è sgradevole. Dopo l’espulsione a Monzon mi disse che io ero stato mandato per compiere il furto della FIFA che non voleva che l’Argentina vincesse il Mondiale”.