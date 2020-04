Conte sulle mascherine: “I prezzi saranno equi per tutti. Ecco quanto costeranno”

Giuseppe Conte, durante il colloquio in diretta sulle disposizioni che verranno attuate nei prossimi giorni, ha parlato delle mascherine. Di seguito quanto evidenziato:

IL COSTO DELLE MASCHERINE

“Dovremmo convivere con il virus, abbiamo già trattato in merito ai prezzi di mercato delle mascherine. I prezzi saranno equi per tutti, in modo che non ci saranno pagamenti esagerati. Le mascherine costeranno intorno ai 0,50 centesimi”.