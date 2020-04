Feltri: “Strutture mediche al Sud inferiori! Non mi venite a dire che lì non ci sono i parcheggiatori abusivi”

Vittorio Feltri, direttore del quotidiano Libero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su La 7 nel corso della trasmissione Non è l’Arena per commentare le discusse parole sui meridionali:

“Qualcuno ha frainteso le mie dichiarazioni, io mi riferivo al Sud inferiore rispetto al Nord a livello economico. Mi riferivo al portafoglio e non al cervello. Non mi metto di certo a fare i test d’intelligenza a Bergamo. Assenza di motivazione di andare in Campania? Io qui ho il mio lavoro, non ho bisogno di spostarmi. Parcheggiatori abusivi? Non venite a dirmi che a Napoli non ci sono i parcheggiatori abusivi, non potete negarlo. Infine per quanto riguarda le strutture mediche, al Sud sono inferiori al Nord”.