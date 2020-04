Coronavirus – Gli studiosi rivelano: “In Italia evitati 200mila ricoveri con il lockdown”

La rivista scientifica PNAS, ha rivelato alcuni retroscena in merito ai ricoveri in Italia. Uno studio italiano condotto da Politecnico di Milano ha evidenziato infatti alcuni dati in merito alla questione.

Pare infatti che senza il lockdown in Italia i ricoveri evitati avrebbero raggiunto le 200.000 persone. Mentre i casi confermati sarebbero arrivati a toccare la cifra dei 600.000. Oltre a queste rivelazioni, gli studiosi hanno confermato che con le misure restrittive le probabilità di contagio sono calate del 45%.