L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di Fabian Ruiz e dell’assalto di Real Madrid e Barcellona.

Le parole del quotidiano:

“Da Madrid hanno sdoganato Jovic, il Barcellona offre Rakitic (34 anni). L’offerta del Barcellona (inserire Rakitic, nonostante la differenza di età) è stata registrata senza battere ciglio, ma il Napoli sembra orientato soprattutto a incassare soldi. Su tutti, Ruiz è nel mirino del Real Madrid da tempo: per alcuni sarebbe la priorità del potenziamento varato da Zinedine Zidane. Pare, però, che il Napoli non abbia gradito l’ iniziale ritrosia a trattare Jovic (ritenuto incedibile qualche mese fa, blindato da una bugia), tranne poi inserirlo proprio in questi giorni nell’operazione per portare Ruiz a Madrid”.

FABIAN RUIZ, NODO CLAUSOLA: REAL E BARCA NON SI ARRENDONO

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il ds Giuntoli già da tempo lavora, coi manager di Fabian, per allungare il contratto che scade nel 2023 (si parla di altri due anni, fino al 2025). A frenare il tutto è la famosa clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire nell’accordo, (180 milioni) per lasciarlo libero eventualmente prima. Lo staff dello spagnolo la ritiene eccessiva.

Il quotidiano aggiunge che Manchester City, Real e Barcellona con 60 milioni di euro proveranno a convincere il Napoli. Un dato accomuna le tre squadre: tenteranno l’assalto questa estate, prima degli Europei.