CONFERENZA STAMPA CONTE – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è appena intervenuto in diretta per una nuova conferenza stampa. Queste le sue parole.

Conferenza stampa Conte, l’annuncio

“Si è appena concluso il Consiglio Europeo, tutti e 27 paesi hanno accettato di introdurre per sopperire a questa emergenza sanitaria un nuovo strumento chiamato Recovery Fund. Un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra cui l’Italia che è in prima fila per chiederlo. Questo strumento si affiancherà agli altri già in vigore e renderà la risposta europea più solida, ordinata ed efficace”.