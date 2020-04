In corsia con Insigne, lui risponde con un videomessaggio: la storia di Gennaro, che combatte il Coronavirus

INFERMIERE INSIGNE – Gennaro è napoletano, del cuore della città, dove gli “assembramenti”, prima, erano all’ordine del giorno. Dove le ondate umane sommergono di calore, dove pulsa il cuore di Napoli. Oggi è a Firenze, per vocazione e per lavoro, a combattere il Coronavirus. In corsia, da infermiere, in terapia intensiva. C’è un idolo, però, al suo fianco: combatte con lui ogni giorno. È Lorenzo Insigne. Stamattina, infatti, Genny ha girato in corsia con il 24 sulle spalle e il nome del capitano del Napoli.

“È il capitano della mia squadra del cuore – ci racconta – napoletano come me, e rappresenta il sogno che qualsiasi bambino di Napoli abbia mai avuto. Indossare quella casacca, quella fascia sul braccio e rappresentare il Napoli in giro per l’Europa e per il mondo”. E Lorenzo ha gradito il suo gesto, ha ricondiviso la foto postata questa mattina su Instagram e ha inviato a Gennaro un videomessaggio: “Dopo averlo visto avrei potuto affrontare altre 12 ore di lavoro vestito in quel modo (oltre alle 6 che avevo già fatto”.

Una carica tutta speciale, nelle parole di Lorenzo: “Ciao Genny, ti volevo ringraziare. Volevo dire che i veri eroi siete voi, state facendo di tutto per aiutarci e ti mando un forte abbraccio”.

INFERMIERE INSIGNE, IL VIDEOMESSAGGIO

La corsia della terapia intensiva, di questi tempi, non è facile: “Sin dall’inizio dell’emergenza abbiamo completamente stravolto la gestione del reparto, dividendolo in zona Covid e zona No-Covid. Abbiamo sempre lavorato utilizzando i dispositivi di protezione individuale che ci sono stati messi a disposizione dall’azienda, ma ci è stata data una grossa mano anche dagli aiuti provenienti dalla Cina.

È molto difficile lavorare nelle condizioni in cui ci troviamo ora, con maschera, visiera e tuta integrale che ti limitano nei movimenti, ti sfiniscono. Ma quando il paziente è pronto a lasciare il reparto per essere trasferito ad un altro di minore intensità di cura, ti rendi conto che i tuoi sforzi, le notti insonni, i segni sul viso, hanno contribuito a cambiare la vita di un’altra persona e ti senti felice“

Cosa farà Genny quando tutto sarà finito? “La prima cosa che farò sarà tornare a casa dalla mia fidanzata e dalla mia famiglia a Napoli. Ormai è più di un mese che ci sentiamo e vediamo solo tramite il cellulare”. Avrebbe dovuto sposare la sua fidanzata il 24 aprile, ma rimanderà: “Il 24 aprile, avrei dovuto sposare la donna che amo, ma purtroppo siamo stati costretti a rimandare tutto a dopo l’estate”.

a cura di Vittorio Perrone