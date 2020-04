Il Napoli si prepara per la ripresa: previsto un ritiro permanente a Castel Volturno

Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato il modo in cui il Napoli si sta preparando alla possibile ripresa della Serie A. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il primo passo indispensabile riguarda i kit per i test rapidi sul Covid-19, che verranno aggiunti a tutti gli altri esami richiesti. Il Napoli, così come il resto dei club di Serie A sta lavorando per ottenerli in quantità tali da poter sottoporre giocatori e staff ai controlli ogni tre giorni. L’idea generale è di tenere la squadra in ritiro nel centro sportivo di Castel Volturno: gli atleti risiederebbero nell’hotel contiguo al centro sportivo all’interno di stanze singole e dopo gli allenamenti ognuno farebbe la doccia nella propria stanza. Non sono state ancora chiarite però durata e modalità degli allenamenti: la strada più plausibile è la divisione dell’allenamento in varie parti così da poter dividere la squadra in piccoli gruppi, tali da consentire il rispetto delle distanze. Le misure ovviamente verrebbero applicate sia al lavoro di campo, sia a quello in palestra, oltre ai trattamenti in sala medica. La preparazione atletica potrebbe essere paragonata a quella del ritiro estivo, ma l’aspetto che desta maggiori perplessità è relativo alle interazioni tra i giocatori e tutti i collaboratori esterni”.