De Magistris attacca De Luca: “In Campania abbiamo dovuto subire ordinanze senza senso, si è sfiorato il sadismo istituzionale”

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per riaprire c’è la necessità di una voce autorevole a livello nazionale, non deve esserci distonia tra Stato e Regioni. Il comitato tecnico scientifico deve supportare le decisioni della politica e deve farci capire in tempi brevi quando inizierà la fase 2. La data per Napoli può essere il 4 maggio, ma c’è bisogno di alcune condizioni: fino al 3 maggio si deve stare in casa, i dati sanitari devono continuare ad essere confortanti e l’apertura dovrà essere graduale, preservando il distanziamento sociale. La solita narrazione di una Napoli indisciplinata e lazzarona è offensiva. Siamo stati i primi a chiudere cantieri e scuole e a sanificare gli uffici pubblici. Le scelte del Comune e la disciplina dei cittadini sono gli elementi che hanno fermato il contagio. Ad oggi abbiamo poco più di 800 casi e meno decessi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

“Abbiamo già dato segnali forti a tutte le attività produttive: niente tasse per tutto il 2020. Nel prossimo futuro c’è bisogno di uscire, di tornare in strada, ma in maniera disseminata. Ci saranno più spazi pubblici da utilizzare e le iniziative saranno distribuite sul territorio, ci saranno più bici ed una maggiore pedonalizzazione. Il presidente De Luca minaccia il lanciafiamme, la chiusura dei confini e vieta la consegna di cibi da asporto come le pizze. Le ordinanze che abbiamo dovuto subire in Campania sfiorano il sadismo istituzionale. Vietare la consegna del cibo a domicilio è controproducente sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico. È una misura punitiva e senza senso”.