Coronavirus – L’immunologo : “Il peggio è passato, adesso l’epidemia tende a spegnersi”

Durante la diretta del programma Domenica In è intervenuto il professore Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, per parlare della situazione legata al Coronavirus in Italia:

“Il virus tende ad auto spegnersi, come la Sars, come una morte programmata. Non voglio dare false illusioni, ma i coronavirus hanno fasi pandemiche e poi queste si riducono. Quindi secondo me la vita sarà come prima, magari non subito, ma si tornerà a una vita normale. Noi speriamo molto nel vaccino ma ci vorranno ancora 10 mesi o un anno per averlo. Quello che abbiamo imparato ci aiuterà a stringere al massimo questo virus e permetterci che faccia in modo a non fare del male alla popolazione. Ormai lo tzunami è passato”