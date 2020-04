Coronavirus – La Protezione Civile ha rilasciato i dati aggiornati della giornata odierna: aumentano i guariti

La Protezioe Civile ha rilasciato i dati aggiornati sugli individui positivi al Covid-19 in Italia:

Incremento di 486 contagiati (ieri l’aumento era stato di 809), i pazienti attualmente positivi sono 108.257. Incremento di 433 decessi (ieri l’aumento era stato di 482 morti): il totale delle vittime sale a 23.660 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 2.128 guariti in più.

Tra i 108.257 attualmente positivi in Italia, 2.635 sono in terapia intensiva, con un calo di 98 pazienti rispetto alla giornata di ieri. 25.033 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti rispetto a ieri. 80.589 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.