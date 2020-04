ALLAN EVERTON – Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha rivelato un importante retroscena di mercato su Allan. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Allan Everton, Ancelotti vuole il brasiliano

“Carlo Ancelotti è ormai da mesi l’allenatore dell’Everton, ma nonostante ciò guarda ancora con interesse i calciatori del Napoli. Il tecnico di Reggiolo è particolarmente interessato ad alcuni elementi della rosa degli azzurri. I due nomi che più fanno brillare gli occhi al mister sono indubbiamente quelli di Allan e di Hirving Lozano. Tanto che l’Everton di Ancelotti a gennaio avrebbe offerto addirittura 50 milioni di euro per portare il centrocampista brasiliano in Premier League. La risposta fu negativa, niente da fare. Fu una trattativa repentina, aperta e chiusa in un lampo, Una tentazione svanita in pochi istanti. Verosimilmente però il discorso non è completamente chiuso e potrebbe riaprirsi nei prossimi tempi. Verosimilmente nel corso del mercato estivo il dialogo di mercato tra Ancelotti e il Napoli ricomincerà. Prima però si attende la fine di questa unica, incredibile e tormentata stagione”.