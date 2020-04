Tutino Saurini – In un momento difficile per tutti, a causa del Coronavirus e con il calcio in secondo piano, le dirette Instagram stanno davvero lasciando degli aneddoti interessanti per quanto riguarda il calcio, il rapporto tra calciatori e anche tra allenatori e atleti.

Saurini in diretta Instagram

In una di queste, con la pagina Postmatch90, Giampaolo Saurini, ex mister della Primavera del Napoli, ha raccontato un retroscena con un suo ex allievo, ex attaccante dei partenopei, Gennaro Tutino.

Tutino Saurini, l’episodio

Il tecnico ha raccontato che il calciatore era in ritardo di dieci minuti all’appuntamento con la squadra e ha preso un provvedimento nei suoi confronti:

Giampaolo Saurini in diretta Instagram rivela l’aneddoto

“Un giorno andammo a giocare a Palermo, in coppa, partimmo da Capodichino, lui era in ritardo di una decina di minuti, io ho detto al pullman di partire, siamo andati a Palermo e l’ho lasciato a casa.

Magari sono episodi che fanno male nell’immediato al ragazzo, ma dopo ti fanno capire che le regole vanno rispettate e devi diventare grande”.

