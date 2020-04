MERTENS NAPOLI – Mertens è il profilo più caldo nelle ultime ore: il rinnovo sembra essersi arenato negli ultimi giorni ed il belga comincia ad essere corteggiato da vari club insistentemente. Il nodo tra Dries ed il presidente del Napoli, scrive Tuttosport, non è la questione economica. “ADL ha rallentato la manovra rinnovo quando Mertens, a nome dei compagni, ha tirato fuori l’argomento multe per l’ammutinamento della squadra del 5 novembre scorso, nel pranzo del primo marzo. Da quel momento è calato il gelo e così Mertens, che sentimentalmente non vorrebbe lasciare Napoli, ha riaperto la porta ai corteggiatori” sono le parole del quotidiano.

MERTENS NAPOLI, CALA IL GELO: TRE CLUB SUL BELGA

Tra Mertens e Napoli, scrive l’edizione odierna di TuttoSport, è calato il gelo quando Mertens ha tirato fuori argomento ‘multe‘ durante il pranzo del 1 marzo. Dries non vorrebbe lasciare Napoli ma la porta dei corteggiatori è aperta. Il quotidiano fa sapere che sul belga ci sono Monaco, Chelsea e soprattutto l’Inter.

Tuttosport scrive che Mertens potrebbe essere un jolly per l’attacco nerazzurro, ottimo come partner di Lukaku: il club ha messo sul piatto un contratto da due anni più uno con ingaggio da 5 milioni più bonus. La proposta è superiore a quella di De Laurentiis.