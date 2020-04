MASCHERINE CAMPANIA – Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato ai cittadini tramite il proprio profilo Facebook. Tra i vari discorsi fatti, ha toccato anche l’argomento dell’uso obbligatorio delle mascherine a partire dal 3 maggio. Ecco quanto evidenziato:

Mascherine gratis in Campania, l’annuncio di De Luca

“È cominciata la distribuzione delle mascherine della Regione alle farmacia, poi toccherà ai medici di medicina generale. C’è un’intesa con le poste italiane, che gratuitamente faranno arrivare queste mascherine in confezioni da due ad ogni famiglia. Entro il 3 maggio la distribuzione gratuita sarà completata e renderemo l’uso obbligatorio.

Dopo il 3 maggio le metteremo in vendita nei supermercati alla metà del costo di produzione per evitare fenomeni di accaparramento. Anche questo fa parte della fase 2 a cui ci stiamo avvicinando con cautela”.

Notizie Coronavirus, i fondi Europei per i Paesi in difficoltà

Ci sarà un fondo europeo destinato a Paesi in difficoltà, diversamente dalla Grecia non prevede il controllo da parte dell’Europa sulle decisioni interne. Per quanto riguarda l’Italia si è parlato di 36 miliardi di euro. Si è diffusa un’idea fuori dal mondo, cioè che l’Europa possa regalare soldi a fondo perduto. Capiamoci bene: centinaia di miliardi di euro non ce li regalerà nessuno!

Stiamo parlando di prestiti, di anticipazioni. Il margine di dibattito che noi abbiamo è discutere sugli interessi che non vanno pagati. Bisogna avere la messa a disposizione di fondi enormi per rilanciare l’economia, ma non ci devono chiedere interessi e che i tempi di restituzione siano diluiti. Questo è il margine che noi abbiamo di discussione.