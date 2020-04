ANNA BELLAVITA NAPOLI – Giovanni Pervito, proprietario del bar ristorante Anna Bellavita, nota attività situata nella Galleria Umberto 1° di Napoli, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni per raccontare come stanno vivendo l’emergenza Coronavirus le varie aziende che si occupano principalmente di ristorazione. Dopo le dichiarazioni di Sorbillo, ecco quanto ci è stato detto invece dal gestore del noto bar di Napoli:

Un suo parere e giudizio personale in merito all’emergenza Coronavirus?

“Credo che come pensino in tanti quest’emergenza sia una situazione di non facile gestione per qualsiasi attività commerciale e per qualsiasi forma socioeconomica della nostra vita. Non credo che qualcuno sia preparato ad affrontare un evento del genere come lo può dimostrare l’inadeguatezza di alcune decisioni prese non solo dal nostro governo, ma da tanti paesi nel mondo. Per alcuni le scelte prese sono sembrate eccessive all’inizio dell’emergenza, alla fine però tutti si sono accodati all’Italia. Noto che c’è molta fretta da parte di tutti di riavviare le attività, nonostante io creda che dopo tutto questo dovremmo convivere con tanta paura. Personalmente ho paura che l’economia e il lavoro possano lasciare tante vittime”.

LA CRISI ECONOMICA

Come state affrontando questo periodo di crisi economica nell’ambito lavorativo?

Una bici decorativa nella sala interna del Bar

“In ambito lavorativo per adesso siamo sulla stessa barca di tante altre attività commerciali. Noi del settore alimentare e ricettivo credo saremo quelli a soffrirne più di tanti altri. In questo momento lo Stato non è presente al massimo nel sostenere questa situazione che stiamo vivendo, di conseguenza abbiamo provveduto a far sì che tutti i nostri collaboratori vivano questo momento in modo calmo con dei sostegni da parte nostra, ovviamente tenendo conto sempre delle nostre possibilità. Attendiamo anche gli aiuti che del Governo, l’obiettivo è riuscire a non perdere tutto quello che di buono abbiamo fatto in tanti anni di attività”.

L’IDEA E-COMMERCE

Un pensiero sull’idea e-commerce? Sarà utile per il futuro?

“L’e-commerce è di sicuro il futuro! Non credo che però tutti la pensino così, dubito vivamente che un caffè preso al bar si possa paragonare ad uno via e-commerce, anche se per tante attività di tanti settori è una delle fonti più importanti del momento. Credo che alla fine questa idea innovativa servirà ad altri settori, come ad esempio quello riguardante l’abbigliamento, probabilmente così facendo si tenta di guadagnare anche con un altro tipo di mercato”.

Alcune attività rischiano il crollo a causa di questa situazione?

Piazza Plebiscito sommersa

dalla folla nel 2019

“La nostra attività si trova al centro della città, in un luogo con un alto flusso turistico. Nonostante ci sia una ricca clientela abituale, sicuramente il turismo è quello che da il plus del lavoro. Credo che riprendere a pieno regime per adesso sia difficile, forse con il tempo e le rassicurazioni che potranno darci in futuro a livello sanitario, riusciremo con il dovuto tempo a ritrovare la giusta serenità soprattutto con la vita, quella a cui eravamo abituati tutti prima di vivere questo cambiamento improvviso. Sembra impossibile ma giusto un anno fa, in giorni di festa era quasi impossibile riuscire a muoversi con facilità tra le strade di Napoli. La speranza è quella di rivedere la quotidiana folla il prima possibile”.

Di cosa avrebbe bisogno un’attività come la vostra per riprendere il prima possibile i ritmi alla quale è abituata?

La sala ristorante

“Tanti miei colleghi dicono che con il delivery si potrà fare tanto, anche se qualcuno ha dichiarato che ora sarà costretto a chiudere. Io credo che la somministrazione in genere che sia cibo o beveraggio, abbia il suo punto di forza nel rapporto diretto con i clienti. In futuro forse sarà diverso e dovremmo tutti organizzare un delivery di un certo livello, spero che tutto però ci riporti alla normalità. Al momento però dobbiamo accontentarci e fare il massimo per rendere il più possibile a livello economico, data l’emergenza”.

Giuseppe Ferrante