RIPARTENZA SERIE A – Come riportato dall’Ansa, sarebbe al vaglio della FIGC, una nuova idea per far ripartire il calcio italiano. L’ultima ipotesi, presentata da Gabriele Gravina, nel corso della riunione con la commissione medico scientifica incaricata dalla federazione.

L’idea sarebbe quella di una ripartenza a scaglioni per il calcio professionistico in Italia per favorire il corretto svolgimento di tutti gli esami necessari così da garantire la sicurezza degli addetti ai lavori.

A partire sarebbe prima la Serie A, seguita a ruota dalla B e dalla C. L’obbiettivo della federazione è quello di consentire lo svolgimento degli allenamenti dal 4 maggio per poi ricominciare il campionato nei primi di giugno.