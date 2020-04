CALCIO NAPOLI NEWS – Nonostante il calcio giocato sia fermo a causa della crisi legata al Coronavirus, arrivano importanti aggiornamenti soprattutto legati al futuro di alcuni calciatore. Tra questi c’è Lorenzo Insigne, che di recente ha deciso di rescindere il legame che lo legava al procuratore Mino Raiola.

A questo punto la domanda più frequente che si stanno ponendo i tifosi, ma anche gli stessi addetti ai lavori, è chi sarà il nuovo agente del capitano del Napoli. Nelle ultime ore era emersa la possibilità di un contatto con un nuovo agente.

Calcio Napoli News, la verità sul nuovo agente di Insigne

La notizia è però stata smentita dal giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, che su Twitter ha scritto un post in merito: “Né Pisacane, né Pastorello per Lorenzo #Insigne. Dopo il divorzio da #Raiola l’attaccante del #Napoli resta temporaneamente senza procuratore. Se ne riparlerà quando sarà fissato un calendario per la prossima stagione e la riapertura del mercato, per parlare di rinnovo col Napoli“.

ECCO IL POST: