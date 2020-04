Coronavirus, San Marco in Lamis: tutti in strada per la processione. La procura apre un’inchiesta

Nonostante l’approvazione del nuovo decreto da parte del premier Giuseppe Conte che ha sancito il prolungamento del lockdown e delle misure restrittive fino al 3 maggio, la gente continua a violare la quarantena. E’ il caso di San Marco in Lamis, paese in provincia di Foggia, dove , in occasione del Venerdì Santo, c’è stata una vera e propria processione che ha coinvolto tutti gli abitanti del posto che si sono recati per assistere all’evento religioso. Più di 200 persone che sono state protagoniste di un atto folle tanto da spingere la procura di Foggia ad aprire un’inchiesta.

