Code sulla Pontina, controlli a tappeto nelle auto: 10 km di traffico verso Pomezia

Sono state prese misure straordinarie per il weekend di Pasqua e Pasquetta. Posti di blocco, esercito in autostrada, supermercati chiusi. Si cerca di evitare un esodo di massa con una missione che, per ora, è riuscita solo in parte.

Sono di questi minuti le immagini – diffuse dal sito de Il Messaggero – delle code chilometriche sulla Pontina. I rallentamenti sono dovuti ai costanti posti di blocco, come sottolineano le immagini. Le forze dell’ordine setacciano tutte le auto e in direzione Pomezia la coda avrebbe addirittura raggiunto i 10 km.