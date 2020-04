Malcuit tornerà ad allenarsi in gruppo: Gattuso recupera altri tre infortunati

Si attende la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno: gli azzurri sono stati un mese nelle loro abitazioni vista l’emergenza Coronavirus. Hanno svolto un lavoro personalizzato a casa e sperano di tornare presto in campo. Alcuni giocatori sono sicuramente guariti da problemi muscolari, come Koulibaly, Maksimovic e Meret. Anche Malcuit dovrebbe tornare in gruppo: ecco cosa scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

MALCUIT TORNA IN GRUPPO

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, troverà la rosa al completo quando sarà possibile tornare in campo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che Koulibaly, Maksimovic e Meret sono guariti dai problemi muscolari.

Una buona notizia riguarda Kevin Malcuit che l’ottobre scorso si è operato al crociato. La rosea scrive che il difensore dovrebbe riprendere con il gruppo non appena si tornerà a Castel Volturno.