Il presidente del CSS: “In 10 regioni meno di 10 decessi: c’è una riduzione della pressione sanitaria”

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato Tecnico Scientifico ha rilasciato alcune dichiarazioni nella lettura del bollettino odierno, accompagnando il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Locatelli nelle sue dichiarazioni ha parlato delle novità che arrivano dalla sanità, soffermandosi sulla terapia intensiva e sui decessi in diminuzione in alcune regioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Negli ultimi cinque giorni, ben quattro si sono conclusi con un numero di ricoverati negativo rispetto al giorno precedente. Per la terapia intensiva in tutti questi cinque giorni si è manifestato questo calo del numero di ricoverati. C’è una riduzione della pressione sanitaria. C’è poi un’altra rilevazione che merita una menzione: oggi, anche se il numero di decessi è ancora importante, ci sono dieci regioni, localizzate soprattutto al centro-sud, in cui questo numero è inferiore alle dieci unità. È un successo importante, che va attribuito alle misure di restrizione”.