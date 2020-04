Tottenham, allenamento al parco violando il protocollo: Mourinho nei guai

L’Inghilterra è in piena emergenza coronavirus, ma questa crisi non sembra aver fermato alcuni allenamenti. È il caso del Tottenham, come riporta il Daily Mail, che ha svolto una ridotta seduta di allenamento.

José Mourinho e tre giocatori (Sanchez, Sessegnon e Ndombelé) sono stati colti sul fatto in un paro pubblico. La violazione sarebbe quella di non aver rispettato la direttiva del governo che spiega come non sia possibile fare esercizio fisico all’aperto se non con un altro membro della propria famiglia.

Sanchez e Sessegnon correvano senza rispettare le distanze di sicurezza, e tutto ciò senza che la società ne fosse consapevole