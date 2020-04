Toscana, crolla il ponte di Albiano Magra: coinvolti due furgoni

Fortunatamente non si registrano vittime, ma l’episodio sarebbe potuto essere più grave della realtà: è crollato questa mattina il ponte di Albiano Magra, che collega il paese, in provincia di Massa Carrara, e Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia.

Il ponte si è spezzato in vari tronconi e i veicoli coinvolti sono stati due furgoni. Subito soccorsi, gli autisti sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Pisa e di Sant’Andrea della Spezia. Nella caduta i mezzi sarebbero comune rimasti sul ponte, evitando il crollo.

C’erano già state polemiche riguardo la tenuta del ponte: nelle scorse settimane si era formata una crepa netta evidenziata e segnalata da diversi automobilisti.