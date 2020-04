Serie A campionato – L’emergenza Coronavirus non dovrà abbatterci. Tutto il Mondo sta lottando contro questo male, ma soprattutto in Italia, negli ultimi giorni, la curva sta iniziando a scendere e la speranza a salire.

Il campionato di Serie A è pronto a ripartire e non lasciare indietro nulla.

CAMPIONATO SOSPESO

La serie A è stata sospesa ad inizio marzo, alla 26° giornata e mancano ancora 12 partite da giocare più qualche recupero.

Secondo La Gazzetta dello Sport, nella testa della Lega ci sono già le date per ripartire, se dovesse continuare questa discesa del virus: il 4 maggio ci sarebbe il ritorno in campo per allenarsi, mentre, la ripresa delle gare ufficiali, ci sarà tra fine maggio e inizio giugno.

Il 24, il 31 maggio o il 7 giugno sono i giorni più indicati. Partendo in uno di questi giorni, servirebbero, come già detto, 13 turni (contando i recuperi) per concludere la stagione e quindi si finirebbe tra metà e fine luglio.

serie a campionato

SERIA A, CAMPIONATO ANNULLATO?

Ad oggi, non c’è nessuna iniziativa e nessun pensiero per annullare la stagione o cristallizzare la classifica. Come confermato più volte dagli addetti ai lavori, in primis il presidente della Figc, Gabriele Gravina, c’è la volontà di continuare il campionato e finire quest’annata.

SEGUICI SU INSTAGRAM!