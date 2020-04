Rinnovo Maksimovic, CdN: il Napoli è pronto a prolungare fino al 2025

Secondo quanto riportato dalla redazione di Cronache di Napoli, il Napoli vorrebbe blindare il Nikola Maksimovic. Il difensore serbo ha firmato un contratto che lo lega alla società azzurra fino al 2021, dal canto suo quindi la società avrebbe intenzione di procedere al rinnovo in modo da mettere le basi per il futuro ma anche dare continuità al reparto difensivo. Ecco quanto evidenziato:

“I colloqui tra le parti vanno avanti da Natale ma la firma sul prolungamento fino al 2025 del contratto in scadenza nel 2021 non è ancora arrivata. Il Napoli ora vorrebbe mettere nero su bianco. Maksimovic e Manolas, che in assenza di Koulibaly sarà definitivamente investito del ruolo di leader della difesa, sono la coppia del futuro con Pezzella come “co-titolare” accanto. E’ certo un reparto tutto nuovo ma pur sempre affidabile.”