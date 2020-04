LOZANO NAPOLI – Quest’oggi, il noto quotidiano de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione su uno dei punti interrogativi della stagione del Napoli: l’attaccante messicano Hirving Lozano. Arrivato con tante belle speranze, l’acquisto più oneroso della storia del club azzurro ha finora deluso le aspettative e si pensava dovesse lasciare il club già nella prossima finestra di mercato. Ma il quotidiano apre allo scenario di rivedere Lozano alle dipendenze di mister Gattuso per l’anno prossimo, per tentare di recuperarne il campione visto in Olanda. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

LOZANO NAPOLI: IL MESSICANO RESTA

“Al momento è più di una idea, alla ripresa degli allenamenti (o meglio, delle trattative) potrà essere ufficializzato come progetto: Hirving Lozano sarà quasi certamente tolto dal mercato. In pratica, potrebbe divenire a tutti gli effetti incedibile“.

Hirving Lozano, in allenamento a Castel Volturno

“E, nelle more, sarà inserito nel piano di recupero appositamente creato per averlo a pieno regime nella nuova annata. Sì, piano di recupero, tabelle di lavoro che – a bocce ferme e ognuno ad allenarsi per conto proprio – non può essere attuato, ma appena si tornerà al lavoro, sul campo, il rilancio di Hirving sarà una delle priorità per Gattuso e il suo staff, facile intuire il perché“.

“L’interruzione della A gli ha azzerato ogni chance di rilancio, possibilità che Gattuso (anche tra le righe) aveva fatto intuire volesse concedergli appena possibile e usciti del tutto dalla crisi di classifica e risultati“.

LOZANO NON VERRÀ SVENDUTO

“Arrivato questa estate, in un’operazione da 50 milioni e passa (40 il costo del cartellino dal PSV più annessi e connessi) era la mossa per accontentare Ancelotti (almeno uno dei nomi da lui indicati nella lista delle preferenze) e comunque il maggior esborso della gestione di ADL in estate, al calciomercato“.

“Il progetto che il Napoli sta varando è chiaro: rilanciarlo e, se non ci fossero i tempi tecnici (come appare probabile) non tenerlo sul mercato perché non ha intenzione di svenderlo. In pillole, Lozano lascerebbe il Napoli per non meno di 35 milioni (poco trattabili), ma visto che quanti sondano il club per avere il suo cartellino offrono meno della metà, si lavora per rilanciarlo“.

SEGUICI ANCHE SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL, COME INSTAGRAM!