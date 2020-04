LOZANO ADDIO NAPOLI – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non ci sarebbe più margine per la storia d’amore, mai sbocciata, tra Lozano ed il Napoli. Il talento messicano è sempre più vicino all’addio al Napoli.

Lozano addio Napoli – Interesse dalla Spagna per il Chucky

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport inoltre il messicano sarebbe in contatto diretto con club interessati a lui, per facilitare il suo addio. In Spagna c’è un forte interesse nei confronti del Chucky: su di lui Atletico Madrid, Valencia e Siviglia. Oltre ai tre club spagnoli, c’è Carlo Ancelotti che riabbraccerebbe volentieri il messicano all’Everton. È chiaro che le offerte non saranno all’altezza della cifra spesa la scorsa estate: si parla di offerte di circa 20 milioni di euro. Il Napoli però, per cedere il messicano, ne chiede almeno il doppio. Non va dimenticato che Lozano è costato circa 50 milioni di euro, attestandosi ad investimento più costoso della storia del club.

Il giocatore però non ha reso come ci si aspettava da lui. Il lampo contro la Juventus aveva fatto sognare i tifosi azzurri, ma dopo un ottimo esordio, la candela di Lozano ha continuato a consumarsi su sé stessa. Poco spazio e prestazioni convincenti che si contano sulle dita di una mano.

È chiaro che l’annata turbolenta del Napoli non abbia aiutato il suo inserimento all’interno della rosa, ma non può essere un alibi sufficiente.