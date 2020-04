Lippi: “Ripresa Serie A? Mi piacerebbe vedere vincitori sul campo. Il Napoli è alla fine di un ciclo”

L’ex tecnico della Nazionale campione del mondo Marcello Lippi è intervenuto ai microfoni di TUTTOmercatoWEB, nel corso della trasmissione Maracanà: “Ripresa campionato? Non me la immagino ora, non penso a quando e se ricomincerà. Penso soltanto ad una cosa, come tutti: che se ricomincerà, vorrà dire che è finita questa tragedia. Mia auguro che chi deve decidere per la ripresa, lo faccia perché è finito tutto e non ci siano rischi. Se dovesse ricominciare, sarà soltanto perché è stato scongiurato il rischio del virus. Mi piacerebbe che il campionato non finisse con assegnazioni straordinarie o con playoff-playout. Se si dovesse ricominciare, mi auguro che finisca regolarmente. Mi piacerebbe vedere vincitori sul campo, non togliere sogni e speranze a tante squadre”.

NAPOLI, LA FINE DI UN CICLO

“C’è una squadra che sta facendo un campionato eccezionale, che è la Lazio. Ha giocatori fortissimi, che stanno vivendo una stagione di grande rendimento. Ha tutti i presupposti per finire bene la stagione. Poi la solita forza della Juve, la crescita dell’Inter, un’annata particolare del Napoli, forse la fine di un ciclo“.