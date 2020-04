View this post on Instagram

Finisce qui La @federazioneitalianapallavolo dichiara conclusi i campionati, scudetti non assegnati. Il Consiglio Federale blocca promozioni e retrocessioni di tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali. La #pallavolo ritorna nella prossima stagione 🏐 #volleyball #covid #gazzetta #gazzettadellosport