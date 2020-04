BELOTTI NAPOLI – Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Tuttosport, il centravanti granata e della nazionale italiana Andrea Belotti non si muoverà da Torino la prossima estate. È risaputo l’interesse del Napoli per il giocatore, ma il patron Urbano Cairo farà di tutto per non cedere il suo gioiello. Il Torino ha ancora bisogno del gallo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

BELOTTI PROTAGONISTA IN GRANATA

“Ieri, oggi, domani: come nella celebre pellicola diretta da Vittorio De Sica. Il peso di Andrea Belotti all’interno del Toro è evidente per quanto il centravanti ha concretizzato fin qui, per quanto stava mettendo in campo fino allo stop imposto, nonché in proiezione futura“.

Andrea Belotti stringe la mano a Lorenzo Insigne nel tunnel dello Stadio San Paolo

“L’ultimo a incorniciare il Gallo all’interno del quadro granata è stato Moreno Longo: «Lavorare con Belotti è un lusso – ha riconosciuto il tecnico piemontese – È un grande uomo e un fortissimo calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero con sé. La prospettiva di riprendere con lui il cammino non può che renderci ottimisti»“.

“L’attaccante di Calcinate, in 162 gare disputate in Serie A con i granata ha messo a segno 72 reti. Per una media di 0,44 gol a partita. In definitiva molto vicina a una marcatura ogni due prove. Sommando i gol nelle altre competizioni – i 7 messi a segno in Coppa Italia e i 6 (in sei partite) realizzati in estate nei preliminari di Europa League – si arriva a un totale di 85“.

BELOTTI NAPOLI, CAIRO NON CEDE

“È incedibile per cinque motivi. Per una questione tecnica: il suo contributo di gol, il suo talento, la sua forza non solo fisica. Per una questione psicologica: Belotti del Toro è centravanti, capitano, leader dello spogliatoio, idolo dei tifosi. Non si rinuncerebbe a un giocatore, ma a un simbolo, punto di riferimento necessario per il futuro. Per una questione morale: in questa situazione drammatica, in campo prima e nella vita adesso, i tifosi meritano almeno la soddisfazione di vedere ancora nel Toro l’unico giocatore simbolo di appartenenza, che dà lustro alla squadra e orgoglio ai tifosi. Per le promesse di Cairo, fino all’estate scorsa mantenute e di recente ribadite: «Belotti non lo vendo». Per il bene della Nazionale: il ct Mancini è il primo a sperare che resti nel Toro, giochi sempre e segni tanto, in vista degli Europei 2021“.