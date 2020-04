BELOTTI NAPOLI – L’edizione odierna di Tuttosport si chiede se Andrea Belotti sia ancora incedibile per Urbano Cairo. Sul centravanti ci sono offerte che arrivano da tutti i fronti, così come il Napoli che sembra essere in prima linea per accaparrarsi il calciatore.

Belotti Napoli, Petagna verrà sacrificato?

Belotti piace non soltanto al Napoli, che per la prossima annata si è già assicurato Petagna. C’è una strategia per arrivare a Belotti inserendo l’attuale centravanti della Spal nell’affare? Petagna sarebbe il “nuovo” Zaza, cioè la prima alternativa all’attaccante di riferimento. Nonché il giocatore da schierare assieme a Belotti, presupponendone la conferma per ora annunciata, per dare vita al proverbiale reparto di peso.