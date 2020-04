TAGLIO STIPENDI NAPOLI – All’interno dell’edizione odierna, Il Mattino ha dedicato ampio spazio al possibile taglio degli stipendi ai calciatori del Napoli. Il quotidiano ha riportato le cifre del taglio in relazione alle varie possibilità presenti all’orizzonte. C’è infatti un notevole cambiamento tra l’ipotesi in cui il campionato riparta e quella in cui invece il campionato venga dichiarato concluso. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Taglio stipendi Napoli, le cifre

“Nel corso dell’ultima Assemblea di Lega è stato raggiunto un accordo tra i club per quanto riguarda il taglio degli stipendi dei calciatori: nel caso in cui la Serie A dovesse riprendere, ci sarà il taglio di due mensilità, mentre nel caso in cui essa non dovesse mai ripartire, il taglio sarebbe di ben quattro mensilità. Il monte ingaggi annui del Napoli è di poco superiore ai 100 milioni di euro, esso si attesta infatti a 102 milioni di euro per la precisione. Di conseguenza ogni mese De Laurentiis deve corrispondere alla rosa il pagamento di 8,5 milioni di euro di stipendio. Il minimo della decurtazione, corrispondente a due mensilità, sarebbe di ben 17 milioni di euro. Nel caso in cui invece la Serie A non dovesse riprendere, il taglio sarebbe il doppio: De Laurentiis verserebbe 34 milioni di euro in meno nelle casse dei propri calciatori”.

I calciatori più colpiti

Ovviamente i calciatori che subiranno un maggiore taglio al proprio stipendio sono i calciatori che hanno il contratto maggiormente remunerativo. In caso di stop definitivo della Serie A per esempio, Kalidou Koulibaly si vedrebbe ridurre l’ingaggio di 2 milioni di euro, Lorenzo Insigne di 1,150 milioni, Kostas Manolas e Hirving Lozano di 1,125 milioni, Dries Mertens di 1 milione di euro e così via a scalare. Il quotidiano di Napoli auspica però che si giunga ad una diversa soluzione: “Meglio trovare un’altra intesa, un accordo basato sul buonsenso”.