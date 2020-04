Juventus, Sarri regala quattromila mascherine a due comuni della Toscana

Secondo quanto riportato dall’ agenzia Ansa, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, sta trascorrendo il periodo di quarantena nella sua città d’origine insieme alla sua famiglia, a quanto pare ha donato quattromila mascherine a due comuni della Toscana, e più precisamente proprio a Figline, sua città d’origine e Incisa Valdarno, entrambi in provincia di Firenze.

Due località a cui l’allenatore della Juventus è molto legato, e nelle quali ha trascorso molto tempo durante la sua giovinezza e che non ha dimenticato soprattutto in questo periodo in cui è importante aiutare il prossimo se si hanno le possibilità economiche.