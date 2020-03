Sky – Il Napoli pensa già al sostituto di Milik: Belotti potrebbe essere il nuovo attaccante! Zielinski verso il rinnovo

CALCIOMERCATO NAPOLI , Belotti potrebbe sostituire Milik, il quale non rinnoverà il contratto. Zielinski vicino al rinnovo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il polacco Arkadiusz Milik, che ha un contratto in scadenza nel 2021, sembra essere prossimo all’addio, in quanto la società SSC Napoli non ha offerto una proposta in merito al rinnovo. La squadra azzurra starebbe pensando già al sostituto, il suo nome è Andrea Belotti, attualmente attaccante del Torino.

L’ADDIO DI MILIK AL NAPOLI

L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: “Il Napoli può cedere Milik in estate, è probabile. Il club si sta preparando alla cessione dell’attaccante polacco, il rinnovo di contratto è stato congelato con il club azzurro. Diventa inevitabile quindi arrivare alla cessione di Arek. Zielinski, invece va verso il rinnovo”.

BELOTTI AL NAPOLI

“Belotti al posto di Milik potrebbe essere un’idea, ma non c’è nulla di concreto. Il Napoli con l’arrivo di Petagna e il rinnovo di Mertens sta comunque cercando un terzo attaccante con caratteristiche diverse dei due già in rosa per il prossimo anno”.

