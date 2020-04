Torino, Rincon: “Non si può pensare di tornare a giocare, non c’è rispetto per i morti”

Il giocatore del Torino, Tomas Rincon, all’ANSA, dice la sua sulla ripresa del campionato di Serie A mostrandosi non favorevole ad un eventuale recupero. Ecco le parole del giocatore granata:



“Oggi pensare di tornare a giocare mi sembra una mancanza di rispetto, ci sono centinaia di morti al giorno in Italia a causa del Coronavirus”.

“Ci sono interessi delle società e lo capisco, noi siamo disposti a ripartire quando torneranno le giuste condizioni di salute, ma oggi non è così. Anzi, per quanto mi riguarda non sono sicuro che questo campionato riprenderà”.