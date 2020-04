Avv. Grassani, legale Napoli: “Non terminare il campionato sarebbe una sconfitta. Il Governo deve aiutare lo sport”

L’avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Firenzeviola.it. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Lo slittamento della fine del campionato comporterà diversi problemi. In primis dovrà essere prorogata la scadenza dei contratti per la stagione 2019/20. La scadenza è prevista per il 30 giugno ed un’eventuale proroga dovrà essere concordata da tutte le parti in causa. Non credo però che ciò rappresenti una criticità, così come non credo ci saranno complicazioni dal punto di vista fiscale e legale. La questione del taglio agli stipendi? Io preferirei una trattativa centralizzata, collettiva e veloce. Riesco però anche a comprendere la volontà di alcuni club di procedere in maniera autonoma, non potendo aspettare la decisione collettiva. Da società a società cambiano molto spese e ricavi, anche di diverse decine di milioni di euro. Per questo motivo è difficile trovare un criterio che metta d’accordo tutti”.

“Il Governo potrebbe aiutare lo sport in diversi modi, le strade sono tante. Potrebbe aiutare le società dal punto di vista fiscale, potrebbe applicare la Cassa Integrazione anche agli sportivi professionisti. Ci sono tantissime manovre che il Governo potrebbe attuare a supporto dello sport. Lo sport va ascoltato e trattato come tutte le altre imprese importanti di questo paese che sono in difficoltà. Anche la UEFA dovrà adottare misure speciali, parametrate alla situazione: parlare di rispetto del Fair Play Finanziario in questo momento mi sembra un’assurdità. Calciomercato unico? La situazione è particolare e potrebbe essere un’opzione. Nel caso in cui poi dovesse essere bocciato, dalla stagione successiva si ritornerebbe alla modalità classica”.

“Non terminare il campionato sarebbe una sconfitta. Non che qualcuno abbia colpe particolari, ma rappresenterebbe in ogni caso una sconfitta. Non completare la stagione comporterebbe gravissime ripercussioni su tutti i campionati, dalla Serie A alla Terza Categoria. Spero vivamente che sarà il campo ad assegnare i titoli e che essi non siano assegnati all’interno di aule di tribunale. Il calcio dovrà imparare molto da questa situazione, altrimenti è un mondo destinato ad implodere. Spero che il presidente della FIGC Gravina, quando la vita tornerà alla normalità, istituita un tavolo permanente per risolvere tutte le questioni che riguardano il calcio”.