EMERSON PALMIERI NAPOLI

Continua l’emergenza per il Coronavirus, ma continua anche il mercato. Sottotraccia, i club iniziano a studiare i movimenti per la prossima finestra di trasferimenti, ancora ignota nelle date. Tuttavia, c’è tanto lavoro da fare ed anticiparsi è sempre ideale.

Il Napoli avrà bisogno di un terzino sinistro, uno che sappia alternarsi con Mario Rui e magari prendersi il posto da titolare. Ghoulam, d’altronde, è un sicuro partente visti i problemi fisici che lo attanagliano ormai da oltre due anni. Ecco allora spuntare un nuovo nome all’orizzonte: quello di Emerson Palmieri. Ex Palermo e Roma, brasiliano naturalizzato italiano, Emerson è in uscita dal Chelsea ed è un perno della nazionale italiana.

EMERSON PALMIERI NAPOLI

A lanciare la notizia è stato Ciro Venerato, che in diretta su Radio Sportiva ha dichiarato: “Il Napoli si è iscritto ufficialmente all’asta per Emerson Palmieri come terzino sinistro. L’offerta è 5 anni di contratto a 3 milioni di euro netti a stagione”.

Un ingaggio alto per un calciatore che sicuramente andrebbe a ricoprire il ruolo di titolare sulla fascia sinistra, permettendo un’alternanza migliore a Mario Rui. Non sarà però facile aggiudicarsi il terzino. Principalmente per due motivi: la concorrenza folta – in Italia c’è anche la Juventus – e il costo. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il valore di mercato di Emerson Palmieri è di circa 30 milioni di euro.

EMERSON NAZIONALE

Pur essendo nato a Santos, nello Stato di San Paolo in Brasile, Emerson Palmieri ha scelto la maglia della nazionale italiana. Perché? Ha origini italiane da parte di padre, come tradisce il Palmieri nel suo nome. Il padre, infatti, era originario di Rossano, provincia di Cosenza. Ecco perché Emerson ha scelto l’Italia ed è attualmente il terzino sinistro titolare di Mancini. Con l’Under-17 brasiliana aveva originariamente collezionato 14 presenza, prima di preferire il tricolore nel 2018.

