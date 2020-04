MILIK CALCIATORE – Carlo Alvino, collega di “Radio Kiss Kiss Napoli” è intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica, per parlare del mercato del Napoli e di un possibile addio di Arkadiusz Milik. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

MILIK CALCIATORE LA SITUAZIONE:

Milik 2020

“Milik ad oggi lo vedo lontano da Napoli. C’è stata una pesante pausa nella trattativa tra le parti in causa che si sono bloccate. La trattativa si è arenata e questo mi porta a pensare che entrambe le parti stiano pensando a soluzioni alternative”.

“Il calcio è strano, il Napoli sa di avere sotto contratto un gran bel calciatore e sostituirlo non sarà facile. Ad oggi però credo che Milik potrebbe non far più parte del Napoli“.

