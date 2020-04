53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MILIK MILAN – Nelle sue pagine odierne, il noto quotidiano della Gazzetta dello Sport ha confermato le voci di mercato in casa rossonera degli ultimi giorni: al Milan interessa molto Milik. Dato che, ormai, Zlatan Ibrahimovic sembra lontano da un possibile rinnovo, la dirigenza rossonera è tornata sul mercato alla ricerca di un centravanti. Il polacco sembra essere il giusto profilo per sostituire Ibracadabra. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

ADDIO IBRA, NON ARRIVA IL RINNOVO

“È chiaro che Zlatan è fuori dal Milan. Non per motivi di budget, per motivi di prospettive. E ha deciso lui stesso prima che i conti del Milan considerassero il rinnovo del suo contratto più o meno inagibile per costi e prospettive. Perché la verità è che Zlatan è orgoglioso. Fino alla fine, decide lui quello che vuole e ha la forza per farlo“.

“Aveva sognato un’uscita di scena alla Beckham, giocatore molto mediatico, considerato in base ai sondaggi di una agenzia inglese anche uno dei campioni più intelligenti. Ma Beckham ha potuto fare la sua uscita di scena magnifica con il PSG. Giro di campo, standing ovation, e in quella squadra c’era pure Zlatan. E lo svedese, parabola più o meno identica, non ha potuto organizzare lo stesso show“.

MILIK MILAN, ECCO IL MISTER X PER L’ATTACCO ROSSONERO

“Per un Ibra che va c’è un Milan che resta, e l’ossatura è piuttosto robusta: lì davanti, però, il solo Leao non può bastare. E non soltanto perché le sue caratteristiche presupporrebbero un progetto affascinante ma rischioso“.

Milik in gol contro la Sampdoria (4-2)

“Ecco perché le antenne rossonere si sono sintonizzate sulle frequenze di Arek Milik. Il polacco, 26 anni compiuti a febbraio, è un profilo che scollina oltre l’asticella degli under 25 fissata da Elliott ma garantisce la maturità necessaria per il centravanti ‘da gol sicuri‘ da affiancare a Leao. Ha alle spalle sette stagioni di Champions, un Mondiale e un Europeo, oltre ovviamente alle quattro annate in A con il Napoli“.

“Gli azzurri dovranno cederlo in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno. Le premesse su cui trattare però sono chiare: De Laurentiis vuole monetizzare (si parte da 40 milioni, un’operazione con scambi sarebbe in salita) e in corsa c’è anche l’Atletico Madrid“.

