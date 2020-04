CAVANI NAPOLI ALVINO – Nelle ultime ore stanno circolando nuove voci circa la possibilità dell’approdo in azzurro di Edinson Cavani. Carlo Alvino, puntuale, non ha esitato ad esprimere la propria opinione. Il giornalista ha definito la notizia una vera e propria fake news, mettendo in guardia i tifosi azzurri.

Alvino, il tweet

“Uno degli aspetti peggiori di questi giorni è la fake news. Sarà stata propria questa pericolosa tendenza a far uscire fuori la bufale delle bufale: il ritorno di Cavani al Napoli”.

