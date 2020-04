63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE SERIE A – Una delle discussioni più frequenti in questi giorni in Lega Calcio riguarda la possibile ripresa del campionato di Serie A. L’edizione online di Repubblica ha analizzato la questione, rivelando alcuni scenari possibili.

Notizie Serie A, il campionato potrebbe riprendere il 6 giugno

Se tutto va nel verso giusto – sottolinea il quotidiano – gli allenamenti dei club potrebbero riprendere a metà maggio, con le restanti 12 giornate di campionato (più i recuperi) che potrebbero giocarsi a partire dal 6 giugno. Il termine delle gare potrebbe arrivare a metà luglio con gare da disputare a porte chiuse ed ogni 3 giorni.

Il problema è che almeno 12 società non sarebbero intenzionate a riprendere la stagione. Chi per motivi di classifica, chi per paura di tornare in campo a causa del contagio e c’è chi ha interessi di tipo economico (non giocare vorrebbe dire tagliare gli stipendi ai calciatori, ndr). La decisione, comunque, spetterà al Governo. La FIGC intanto ha già fatto sapere di voler terminare i campionati.

