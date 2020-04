La UEFA va incontro ai club: ecco le novità per il FFP 2020/2021

La UEFA ha rilasciato alcune novità in merito al FFP

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il coronavirus sta provocando ripercussioni economiche notevoli su tutti i settori, calcio incluso. Per questo, se finora si attendeva l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella: ecco le novità UEFA in termini di Financial Fair Play per la prossima stagione.

LE NUOVE CONDIZIONI PER LE COMPETIZIONI UEFA

L’ANSA comunica la decisione del massimo organo europeo del calcio: la Uefa ha deciso un alleggerimento del FFP per la crisi causata dal Coronavirus. Come si legge nel comunicato “Il Comitato esecutivo ha sospeso le norme sulle licenze relative alla preparazione e alla valutazione delle future dichiarazioni finanziarie dei club, esclusivamente per la partecipazione alle competizioni Uefa 2020/21“.

A fare chiarezza sulle novità UEFA, sono le stesse fonti interne all’organo che spiegano come non sarà necessario presentare il budget 2020/21. Lo stesso verrà sostituito da altri controlli nel corso della stagione. Restano comunque validi la break-even rule (per cui, in estrema sintesi, un club non può spendere più di quanto guadagna) e l’obbligo di soddisfare tutti i debiti internazionali.