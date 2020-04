Il dottor Paolo Ascierto parla della sua squadra del cuore e ringrazia i club Napoli di tutto il mondo

ASCIERTO JUVENTUS – Durante l’intervista rilasciata dal dottor Paolo Ascierto alla nostra redazione SpazioNapoli, diversi sono gli argomenti trattati. Di seguito sono evidenziate le domande e le relative risposte in merito alla sua squadra del cuore, la Juventus. Inoltre esprime il suo pensiero sulle ipotesi di Campionato: play-off o classifica congelata?

Il professor Ascierto non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e la Juventus, sua squadra del cuore. Dunque abbiamo parlato con lui dell’eventuale prosieguo della Serie A e delle possibili soluzioni per terminare il campionato.

PLAY-OFF O CLASSIFICA CONGELATA?

Tornando al calcio: da tifoso, nel caso non esistano i tempi per terminare la stagione, preferirebbe si giocassero i play-off o venisse congelata la classifica attuale?

“Non saprei. Credo dipenda anche da come si comporteranno nelle altre nazioni europee. Anche se a noi, per definizione, piace il classico girone all’italiana. I play-off potrebbero essere un buon compromesso se l’alternativa dovesse essere quella di annullarlo definitivamente. In questo modo si potrebbe restituire ai tifosi la gioia di rivivere una partita di calcio”.

ASCIERTO JUVENTUS, LA SUA SQUADRA DEL CUORE

Chiudiamo con una battuta, anche se in un periodo complicato. Lei è un noto tifoso della Juventus: c’è un farmaco che può cambiare la fede di un tifoso di calcio?

“Voglio riportare un passo di Luciano De Crescenzo da “I pensieri di Bellavista“: ‘Quella del calcio è l’unica forma di amore eterno che esiste al mondo. Chi è tifoso di una squadra lo resterà per tutta la vita. Potrà cambiare moglie, amante e partito politico, ma mai la squadra del cuore. Un laziale non diventerà mai un romanista e un milanista non diventerà mai un interista’.

Personalmente, anche se resterò tifoso della mia squadra, non potrò mai dimenticare l’affetto che mi è stato dimostrato dai club Napoli di tutto il mondo e dallo stesso presidente De Laurentiis“.