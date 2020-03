Milik Milan – L’attaccante del Napoli può essere uno dei colpi rossoneri in vista della prossima stagione. Gli azzurri potrebbero lasciarlo andare via

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MILIK MILAN – Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, il Milan sembrerebbe interessato ad acquistare Arek Milik per la prossima stagione. Dopo la cessione di Piatek e la probabile cessione di Ibra, il 99 azzurro potrebbe essere il nome giusto per l’attacco rossonero.

MILIK MILAN NAPOLI

Milik in azione con la maglia del Napoli

Al momento non esiste una vera e propria trattativa tra il Milan e il Napoli, Arek Milik piace ai rossoneri e potrebbe arrivare un’offerta. Non è da escludere che la squadra lombarda possa inserire una contropartita nel possibile affare. Gattuso è un grande estimatore di Kessie e Calhanoglu, il cui futuro è legato a quello del nuovo allenatore. I due centrocampisti erano già titolari quando l’attuale tecnico azzurro allenava il Milan, potrebbero essere i nomi giusti per favorire la trattativa.

I COSTI DELL’OPERAZIONE

Pare che il presidente Aurelio De Laurentiis parta da una base di 35 milioni di euro per lasciar partire il suo attaccante polacco. C’è sicuramente da tener conto la possibilità che il Napoli lo lasci partire davanti ad una buona offerta anche perché al momento non c’è stato alcun rinnovo da parte di Milik. Il giocatore ha 26 anni, guadagna 2,2 milioni di euro netti e rientra sicuramente nei parametri rossoneri. Questi dati lasciano sicuramente spazio all’immaginazione e aumentano le possibilità che quella che ora sembra una possibile trattativa può trasformarsi in qualcosa di concreto.

MILIK AL MILAN LIBERA IBRA?

Questa è sicuramente una suggestione interessante. Considerando che la permanenza di Ibrahimovic al Milan sembra molto remota, chissà che con un possibile arrivo di Arek Milik in rossonero, lo svedese non possa diventare un obiettivo del Napoli. Ibra fu oggetto d’interesse già a dicembre, prima che poi diventò ufficiale il suo passaggio in rossonero, non è apoteosi immaginare un ritorno di fiamma tra lui e la compagine azzurra.

SEGUICI SU INSTAGRAM