Coronavirus Ultras Napoli, messi a disposizione beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà. Appuntamento al quartiere della Loggetta

CORONAVIRUS ULTRAS NAPOLI – Una vera e propria corsa alla solidarietà. Tante sono le iniziative benefiche nate nell’ultimo mese di emergenza per il coronavirus, e tra queste – riporta l’edizione online de Il Mattino – hanno giocato anche i diversi gruppi Ultras che, da Bergamo a Napoli, hanno fatto sentire la loro vicinanza concreta alle rispettive comunità.

CORONAVIRUS ULTRAS CURVA B NAPOLI, APPUNTAMENTO ALLA LOGETTA

L’ultima iniziativa dei tifosi del Napoli è una raccolta di beni di prima necessità. “Gli Ultras Curva B mettono a disposizione per le famiglie bisognose pacchi di prima necessità” si legge nel volantino fatto girare sui social. Appuntamento al quartiere Loggetta per sostenere dunque le famiglie napoletane in difficoltà in queste settimane.

ECCO IL MANIFESTO:

L’INIZIATIVA PER LA RACCOLTA FONDI “QUARANTENA AZZURRA”

Negli scorsi giorni, invece, erano stati i membri del gruppo Fedayn a lanciare un’iniziativa che riguardava gli aiuti per gli ospedali di Napoli.

La raccolta fondi, nominata “Quarantena azzurra” è destinata all’Azienda Ospedaliera dei Colli, quella che riunisce gli istituti che stanno fronteggiano il Coronavirus in Campania, accordandosi con gli altri ospedali di Napoli, aprendo una campagna a favore di quelli che stanno combattendo una guerra contro il Covid-19.