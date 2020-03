FOTO – Coronavirus, parte l’iniziativa “Quarantena Azzurra”: la raccolta fondi degli Ultras del Napoli!

Gli ultras della curva B avviano una raccolta fondi destinata agli ospedali di Napoli per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

I ragazzi del tifo organizzato, quelli spesso definiti violenti e cattivi, coloro che sostengono oltre la squadra anche la città, hanno avviato una campagna per la raccolta fondi su gofundme.com.

QUARANTENA AZZURRA, CURVA B

La raccolta fondi, nominata “Quarantena azzurra” è destinata all’Azienda Ospedaliera dei Colli, quella che riunisce gli istituti che stanno fronteggiano il Coronavirus in Campania, accordandosi con gli altri ospedali di Napoli, aprendo una campagna a favore di quelli che stanno combattendo una guerra contro il Covid-19.

Un gesto, da parte dei ragazzi, che risponde al film “Ultras” uscito il 20 marzo su Netflix. L’intento, dunque, potrebbe essere quello di togliere una volta e per tutte questi pregiudizi di ragazzi che portano in alto la violenza. Tutt’altro indica questo gesto, che vuole abbattere questo preconcetto e supportare ed evidenziare quello che è il bene e l’amore per la propria città.

FEDAYN CURVA B PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

…NON COME CHI VINCE SEMPRE…

…MA COME CHI NON SI ARRENDE MAI!

In seguito ai contatti telefonici intercorsi con il Dott. Montesarchio e la Dott.ssa Marta Cattaneo, esprimiamo la volontà di sostenere la ricerca nella nostra città. L’obiettivo è quello di creare una catena virtuosa di solidarietà che parte dal rimborso dei biglietti della partita Barcellona – Napoli e che coinvolga tutti gli ultras, i tifosi ed il mondo calcistico napoletano chiamato oggi a sostenere non più i giocatori ma gli eroi in corsia e nei laboratori.

Vogliamo sostenere la nostra città e la ricerca perché come diceva qualcuno “Napoli resta l’ultima speranza dell’umanità”!

Alessandro Cosentino

FEDAYN NAPOLI

Curva B

ECCO IL COMUNICATO, FEDAYN CURVA B

In seguito al comunicato da parte dei ragazzi della Curva B, il Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi-Cotugno-C.T.O. di Napoli, Giovanni De Masi ringrazia e dà inizio alla raccolta fondi.

ECCO IL COMUNICATO DELL’AVV. GIOVANNI DI MASI

