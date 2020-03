La crisi del sistema calcio e i suoi effetti secondari

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il mondo del calcio si è fermato, bloccato dall’espandersi del Covid-19 a livello globale. Dopo i primi timidi tentativi di mantenere una relativa normalità, le principali leghe calcistiche hanno deciso di sospendere a data da definire tutti i campionati e le competizioni internazionali. Si gioca solo ai confini del mondo, in un contesto assolutamente paradossale, che ci lascia tutti senza parole.

La decisione di bloccare tutte le competizioni è ancora al centro delle polemiche, in virtù anche dell’indagine sulla partita di Champions League Atalanta-Valencia, considerata da molti come una delle bombe epidemiologiche del coronavirus.

Quanto costerà al sistema calcio lo stop della Serie A?

Lo stop ai campionati ha messo in crisi anche la ricchissima economia del calcio, che già sta bussando alle porte delle istituzioni per la promozione di un piano anticrisi. Nei giorni scorsi, difatti, la Lega di Serie A ha inviato un documento al presidente della Figc Gabriele Gravina, che verrà sottoposto successivamente al vaglio de Coni e del ministro Vincenzo Spadafora. In sintesi, l’abstract spiega che le perdite economiche in caso di chiusura definitiva del campionato ammonterebbero a 720 milioni di euro, ripartiti tra botteghini, diritti televisivi e merchandising.

Analizzando gli stipendi medi dei giocatori di Serie A, si potrebbe chiudere il buco provocato dal Covid attraverso una riduzione capillare degli ingaggi milionari di centinaia di giocatori della massima Serie, inoltre questi budget milionari potrebbero coprire anche l’eventuale ‘cassa integrazione’ dei calciatori delle leghe inferiori.

Side effects: la recessione delle scommesse sportive

Lo stop del calcio e degli eventi sportivi sta colpendo duramente anche il comparto delle scommesse sportive terrestri e online. Stime recenti valutano un calo complessivo delle giocate pari al 95%, dato che potrebbe portare nelle prossime settimane ad una fase recessiva senza precedenti nel settore del betting.

Il 2019, come evidenziato da una recente infografica elaborata da Giochi di Slots, si era chiuso con un saldo positivo per il settore online di 1.85 milioni di euro. Le proiezioni per il 2020 non sono assolutamente positive, in virtù del blocco completo di tutti gli avvenimenti sportivi e della minore disponibilità economica degli utenti. La prima ancora di salvataggio per il comparto è rappresentata dai casinò online, che negli ultimi 40 giorni hanno registrato risultati estremamente positivi in termini di raccolta. Alcuni operatori di gioco parlano di una crescita media delle entrate superiori al 110%.

La seconda opzione è data dalla rinascita del poker online, che nelle ultime settimane ha visto il suo volume di gioco crescere del 40%. La terza opzione è rappresentata, invece dalla promozione delle scommesse virtuali sugli e-Sports, che hanno registrato una crescita media del 30% e costituiscono una delle nuove realtà sia a livello tecnologico che sportivo, forti anche del grande seguito a livello nazionale e internazionale da parte dei gamers.