DALLA SPAGNA – Fabian Ruiz non è la priorità per il Barcellona: lo spagnolo è l’alternativa a Ndombele

Mercato Napoli, il Barcellona valuta Fabian Ruiz ma la priorità è Ndombele

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, è ambito da tanti club. Sulle orme del giocatore ci sono soprattutto Real Madrid e Barcellona.

I blaugrana però, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, hanno un’altra priorità: Tanguy Ndombele. Il centrocampista del Tottenham, acquistato la scorsa estate per 60 milioni di euro dagli Spurs, non sta avendo un rapporto buono con il suo tecnico, ovvero Josè Mourinho ed è pronto a lasciare l’Inghilterra in estate.

Se i catalani non dovessero arrivare al francese, allora si fionderebbero sul calciatore degli azzurri.