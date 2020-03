Emergenza Coronavirus, la proposta del Ministro Azzolina: cambiare l’esame di Maturità!

notizie Coronavirus, l’idea del ministro Azzolina per l’esame di Maturità

L’emergenza Coronavirus sta avendo, e avrà, effetti anche sul mondo della scuola. Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un’audizione al Senato ha parlato della ripresa delle lezioni:

“Si tornerà a scuola se e quando, sulla base delle indicazioni degli esperti, le condizioni lo consentiranno. Le video lezioni sono una scelta obbligata – si legge su Repubblica.it – non abbiamo alternative. Più di tre quarti degli studenti nel mondo sono interessati a questa crisi, 1,5 miliardi, una sfida senza precedenti”.

Il Ministro dell’Istruzione ha poi confermato che l’anno scolastico in corso è salvo, “in deroga al limite dei 200 giorni minimi“, ha assicurato che sta lavorando sulla ridefinizione del calendario, la valutazione, il recupero e gli esami di Stato di scuole medie e superiori senza entrare in ulteriori dettagli: “Chiedo una Maturità seria che tenga conto degli sviluppi dell’apprendimento. Voglio proporre una commissione formata tutta da membri interni per gli esami, ma con un presidente di commissione esterno che possa garantire l’imparzialità“.